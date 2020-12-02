Американська актриса і співачка Дженніфер Лопес, якій нещодавно виповнився 51 рік, вже почала готуватись до Різдва і влаштувала тематичну фотосесію з родиною

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку gofree.ru у соцмережі.

Так, на опублікованих кадрах Лопес позує разом із дітьми та своєю мамою.

Примітно, що на фоторафіях присутні різдвяні декорації, а також всі члени родини вбрані у відповідний одяг, однак, як зазначили користувачі, святкового настрою світлини не створюють, адже Лопес ніде не посміхається і має дуже серйозний вигляд.

"Джей ніби на фотосесію прийшла в якусь дешеву фотостудію і фоткав їх починаючий фотограф", "Лопес з дітьми може нормально сфотографуватись? А то прям зірка в образі", "Невдала фотосесія, Різдво у шортах", "На всіх фото вигляд, ніби вона сама", "У Лопес вираз, ніби війна, але вона захищає своїх дітей) Але не Новий рік", "Невже навіть на сімейному фото не можна зробити обличчя попростіше? Ніби діти - це всього лише декорація... Що в головах цих зірок", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес переплюнула молоденьких танцівниць, засвітившись в напівпрозорому костюмі:"ось так кішечка".

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