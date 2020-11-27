Голлівудська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала обличчя без косметики

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram вона опублікувала сторіс. Відео з'явилося вранці після того, як Джей Ло виступала на музичній премії American Music Awards (AMA).

На фото співачка виглядала не так, як її звикли бачити шанувальники. Вона була заспаною, на голові красувався пучок як у бабусі, а на обличчі зовсім не було макіяжу. Вона позувала в халаті з принтом.

"Привіт, доброго ранку, сюрприз! Як у вас справи, друзі? Сьогодні я встала рано, зайшла в соцмережі і побачила ваше обговорення AMA, яке відбулося минулої ночі", - зазначила Лопес.

Як відомо, артистка влаштувала епічний виступ на премії. Вона була одягнена в напівпрозорий костюм, через який проглядалися її груди і округлі стегна. 51-річна співачка просто підірвала сцену своїм номером.

До речі, найяскравішим виступом премії критики вже назвали спільний номер Дженніфер Лопес і колумбійського співака Малуми. Парочка виконала хіт, який вони записали до фільму "Виходь за мене" (фільм, в якому знялася Джей Ло). Лопес підкорила всіх танцями з елементами стрип-пластики.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес переплюнула молоденьких танцівниць, засвітившись в напівпрозорому костюмі:"ось так кішечка".

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