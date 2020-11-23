Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес влаштувала епічний виступ у напівпрозорому костюмі
День тому в Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення премії American Music Awards, яка частково була представлена у відео форматі через епідемію вірусу - частина номерів і звернень була записана заздалегідь.
Одним з найяскравіших номерів став, звичайно ж, номер Дженніфер Лопес і Колумбійського співака Малуми, які виконали свої пісні Pa' Ti і Lonely. На виступі артистка виклалася по повній програмі і влаштувала шоу, якому навчилася за час підготовки до зйомок свого фільму "стриптизерки".
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Танцювальний номер вийшов просто неймовірним, адже багато хто навіть не встигав за рухами зірки.
Також ми писали, що артистка вирішила убити мережу новими кадрами з фотосесії. Справа в тому, що Лопес стала обличчям одного з випусків журналу WSJ. Спеціально для зйомок зірка приміряла пікантне вбрання, що не приховує тіло і навіть подражнила виглядом в Instagram.
Так, зірка показала результат зйомки для листопадового випуску глянцю WSJ у себе на сторінці. Для фотографа Грея Сорренті знаменитість вибрала дуже облягаючу сукню від знаменитого бренду Mônot з незвичайним вирізом під грудьми і сміливим вирізом практично до сідниць на спині.
Ось що пишуть фанати в мережі:
"Романтика на мільйон🖤; мені здається, що вона взагалі ніколи не старіє. Іноді ...))); Яка королева, я так сильно тебе люблю j; Боже, Ти така ідеальна😭 💛; неможливо не закохатися😍 😍; люблю тебе😍 😍; ви безмежні❤️; ти така чудова дитинко 😭 ікона 2020 року !! Go JLO❤️ти заслуговуєш на все і навіть більше💛"»
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