Популярна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес, якій нещодавно виповнився 51 рік, похвалилася своєю коронною "п'ятою точкою"

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в мережі з'явилося фото артистки з виступу. Як відомо, Джей Ло обожнює розкішні костюми, які підкреслюють її спортивну фігурку.

На цей раз співачка вибрала вельми непристойний костюм. Колготи в сіточку з імітацією панчіх підкреслили її стрункі ніжки, а спокусливе боді з вирізом на животі і грудях позбавило сну мільйони чоловіків по всьому світу. Образ красуня доповнила перукою з довгим розкішним волоссям. Джей Ло запалювала на сцені, влаштувавши справжнє шоу.

У коментарях під постом в Instagram віддані шанувальники залишили масу приємних слів.

"Красиво і спокусливо", «Божественна», «Супер», «Гей, моя дорога, булочка», «єдина і неповторна», «Ти виглядаєш супер гаряче, крихытка», «у вогні», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес, яка обожнює відверті вбрання, похвалилася фігуркою в пікантному прозорому комбінезоні. Костюм був настільки тісним, що ледь не лопнув. Судячи з усього, в арсеналі Джей Ло багато епатажних нарядів.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес переплюнула молоденьких танцівниць, засвітившись в напівпрозорому костюмі:"ось так кішечка".

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