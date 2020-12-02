Американская актриса и певица Дженнифер Лопес, которой недавно исполнился 51 год, уже начала готовиться к Рождеству и устроила тематическую фотосессию с семьей

Об этом сообщает Politeka с ссылкой на страницу gofree.ru в соцсети.

Так, на опубликованных кадрах Лопес позирует вместе с детьми и своей мамой.

Примечательно, что на фоторафиях присутствуют рождественские декорации, а также все члены семьи наряжены в соответствующую одежду, однако, как отметили пользователи, праздничного настроения фотографии не создают, ведь Лопес нигде не улыбается и имеет очень серьезный вид.

"Джей будто на фотосессию пришла в какую-то дешевую фотостудию и фоткал их начинающий фотограф", "Лопес с детьми может нормально сфотографироваться? А то прям звезда в образе", "Неудачная фотосессия, Рождество в шортах", "На всех фото вид, как будто она сама", "У Лопес выражение, будто война, но она защищает своих детей) Но не Новый год", "Неужели даже на семейном фото нельзя сделать лицо попроще? Будто дети - это всего лишь декорация... Что в головах этих звезд", - пишут в комментариях.

Напомним, что Дженнифер Лопес переплюнула молоденьких танцовщиц, засветившись в полупрозрачном костюме: "вот так кошечка".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в максимально вульгарном виде повлияла бедрами, лишив мужчин сна: жаркие кадры.

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес с бабушкиным пучком на голове умылась и показала, как выглядит на самом деле: "Сюрприз!".