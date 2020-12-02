Відома актриса Ксенія Мішина, зірка "Холостячки", показала себе і підняла важливу тему

На фото Ксенія позує в білій сукні зі спущеними бретельками. Волосся у красуні були зібрані в хвіст, а образ Мішина доповнила цікавими сережками. Дівчина дивилася прямо в об'єктив камери, розвернувшись спиною, щоб показати ідеальну п'яту точку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дівчата, сьогодні хочу торкнутися з Вами дуже тонку і важливу тему - сексуальність.

Раніше я міркувала так: ось конкретна людина, він сексуальний. Тобто, це було набором якихось якостей і зовнішніх ознак, за якими цю сексуальність я визначала. Сьогодні для мене відкрилася інша глибина цього поняття. Сексуальність-це як-ніби і є саме наше життя. Сексуальність сьогодні зчитується мною по тому наскільки людина вільно виражається, впевнена в собі, самодостатна, навіть розслаблена", - написала красуня.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Неймовірна", "спасибі за мотивація", "ви дуже красива", "Вау", "просто богиня", "наречена-красуня", "як тонко помічено", " Ксюша, щастя вам. Ви хороша жінка".

Ми писали, що українська актриса Ксенія Мішина, яка стала героїнею шоу "Холостячка", стала міркувати про долю.

Струнка красуня постала в білій облягаючій сукні з великим декольте. Наряд виділив її пишні груди, тонку талію і красиві стегна.

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