Участница шоу "Холостячка" Ксения Мишина уже "насобирала" 500 тысяч фолловеров и с радостью поделилась этой новостью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Мишиной в соцсети.

Так, украинская "холостячка" опубликовала стильное черно-белое фото, на котором она позирует в белом костюме и широко улыбается.

"Дорогие мои, вы можете себе представить большую городскую площадь, заполненную людьми?! Это мы с вами, хоть мы и разбросаны по разным городам и даже странам, я знаю, как вы умеете объединяться, и знаю, что нас с вами объединяют одни ценности: вера в любовь, чистое сердце и страсть к жизни! Сегодня нас 500 000!!!" - сообщила Мишина.

Своих фолловеров "холостячка" назвала большой семьей и поблагодарила всех как за поддержку, так и за критику.

"Пишите, какую ценность для себя видите на моей странице, чтобы я знала, как могу стать еще полезнее! Обнимаю и бесконечно благодарю", - написала она.

"Вы - сильная и мудрая женщина. За вами приятно и интересно наблюдать. Шикарное фото", "Ты мотиватор, ты классная. Я тобой восхищаюсь", "Обожаю вас как актрису и смотрю "Холостячку". Думаю, в жизни вы хороший и искренний человек", "Ну какая же красивая", "С тобой, Ксю, потому что вдохновляешь", "Непревзойденная, сильная и искренняя", - пишут в комментариях.

Напомним, стало известно о грандиозном возвращении "Холостячки" Мишиной на "Танцы со звездами".

Также Politeka сообщала, чем запомнился второй эфир "Холостячки".

Как писала Politeka, что разгоряченная "Холостячка" Мишина показала аппетитную фигуру в лучших образах.