Известная актриса Ксения Мишина, звезда "Холостячки", показала себя и подняла важную тему

На фото Ксения позирует в белом платье со спущенными бретельками. Волосы у красотки были собраны в хвост, а образ Мишина дополнила интересными серьгами. Девушка смотрела прямо в объектив камеры, развернувшись спиной, чтобы показать идеальную пятую точку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Девушки, сегодня хочу затронуть с Вами очень тонкую и важную тему — сексуальность.

Раньше я рассуждала так: вот конкретный человек, он сексуальный. То есть, это было набором каких-то качеств и внешних признаков, по которым эту сексуальность я определяла. Сегодня для меня открылась иная глубина этого понятия. Сексуальность- это как-будто и есть сама наша жизнь. Сексуальность сегодня считывается мной по тому насколько человек свободно выражается, уверен в себе, самодостаточен, даже расслаблен", - написала красотка.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Невероятная", "Спасибо за мотивация", "Вы очень красивая", "Вау", "Просто богиня", "Невеста-красавица", "Как тонко замечено", "Ксюша, счастья вам. Вы хорошая женщина".

Мы писали, что украинская актриса Ксения Мишина, которая стала героиней шоу "Холостячка", стала рассуждать о судьбе.

Стройная красотка предстала в белом облегающем платье с большим декольте. Наряд выделил ее пышную грудь, тонкую талию и красивые бедра.

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