Відома українська співачка Наталя Могилевська засипала фоловерів запитаннями щодо їхніх вподобань

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Могилевської у соцмережі.

Так, співачка привітала усіх із першим днем зими та опублікувала "тепле" фото з чашкою чаю.

"З першим днем зими! А я гріюся гарячим чаєм. Моє улюблене питання: чай або кава? Кішка чи собака? Фільм або книга? Я сама порушник всіх правил, перелопачуючи власний характер, вподобання і смаки тисячу разів. Були часи, коли я любила починати день з келиха вина. А зараз я п'ю тільки чисту воду з монастиря, і в п'яній компанії я веселіша всіх без всяких допінгів. Ніхто не вірить, як. Про мої змінені смаки і очікування від чоловіків, я взагалі мовчу... Поговоримо?" - написала співачка.

У коментарях фоловери написали свої відповіді на питання Могилевської, а також зазначили, що співачка дуже змінилась.

"Взагалі не впізнати, що ви з собою робите?", "Стала якась інше, не схожа на колишню Наташу", "Наталя, вам краще темний колір волосся", "Рано чи пізно всі смаки і вподобання змінюються, а також деякі переконання", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, поцілунок Могилевської зі своїм старим учителем викликав скандал, кадри зухвалості: "Наташа, не грай з дияволом".

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