Украинская певица Наталья Могилевская восхитила поклонников, показавшись в одной рубашке и очках

Как рассказывает Politeka, снимок был опубликован на странице знаменитости в Instagram.

«Помните я обещала вам подарок? 🎁 Уже сегодня я выбрала одного победителя, и ему на почту приедет мой секретный подарочек!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Могилевская позирует в одной рубашке и очках, элегантно изогнувшись ради пикантного кадра. Это привело в «дикий» восторг ее фанатов.

«Красотка», «очень круто выглядишь», «очень мило получилась», «шикарная», «невероятно красиво выглядишь», «это просто космос, очень круто», - пишут они.

До этого мы сообщали, что украинская певица Наталья Могилевская удивила не по-осеннему жарким образом

Она отметила, что в этом году тепло осенью держалось на удивление долго, однако в последние дни все же в Украину пришли холода.

«Но я предлагаю продолжить осенне-теплое настроение и всю неделю буду делиться с вами результатом нашей новой фотосессии. На фото совсем нет золотой и красной листвы, но красивые, стильные и лёгкие образы - все то, от чего не хочется отказываться и прятать в пуховики», - написала Могилевская.

Напомним, Могилевская не сдержала чувств к женатому Ткачу из «Квартала 95», любовное фото: «Много всего впереди...».

Как сообщала Politeka, располневшая Наталья Могилевская стала копией Потапа, свежее видео: «Все испортила».

Также Politeka писала, что Могилевская померялась женскими богатствами с преобразившимися Ткачом и Ямой: «Какая шикарная…».