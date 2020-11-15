Украинская певица Наталья Могилевская восхитила поклонников, показавшись в одной рубашке и очках
Как рассказывает Politeka, снимок был опубликован на странице знаменитости в Instagram.
«Помните я обещала вам подарок? 🎁 Уже сегодня я выбрала одного победителя, и ему на почту приедет мой секретный подарочек!» - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Могилевская позирует в одной рубашке и очках, элегантно изогнувшись ради пикантного кадра. Это привело в «дикий» восторг ее фанатов.
«Красотка», «очень круто выглядишь», «очень мило получилась», «шикарная», «невероятно красиво выглядишь», «это просто космос, очень круто», - пишут они.
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До этого мы сообщали, что украинская певица Наталья Могилевская удивила не по-осеннему жарким образом
Она отметила, что в этом году тепло осенью держалось на удивление долго, однако в последние дни все же в Украину пришли холода.
«Но я предлагаю продолжить осенне-теплое настроение и всю неделю буду делиться с вами результатом нашей новой фотосессии. На фото совсем нет золотой и красной листвы, но красивые, стильные и лёгкие образы - все то, от чего не хочется отказываться и прятать в пуховики», - написала Могилевская.
Напомним, Могилевская не сдержала чувств к женатому Ткачу из «Квартала 95», любовное фото: «Много всего впереди...».
Как сообщала Politeka, располневшая Наталья Могилевская стала копией Потапа, свежее видео: «Все испортила».
Также Politeka писала, что Могилевская померялась женскими богатствами с преобразившимися Ткачом и Ямой: «Какая шикарная…».