Украинская певица Наталья Могилевская впечатлила роскошной фигурой в кожаном наряде, бросившись в объятия мужчины

Как сообщает Politeka, фотография была опубликована на странице звезды в Instagram.

«Никак не могу отпустить вампирское настроение. Какая у тебя группа крови? 🧛‍♀️ Так вышло что тема вампиров появилась и в новом клипе, и в нашем выступлении», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Могилевская с черными волосами и кожаном наряде «бросилась в объятия» мужчины, элегантно при этом изогнувшись.

«Огонь», «лучшая», «мои фавориты», «очень жду тебя в финале», - пишут ее поклонники.

Кк сообщалось до этого, Наталья Могилевская по случаю пятницы 13-го превратилась в соблазнительную вампиршу и вновь показала своего «мужа» Григория Чапкиса

Не так давно Могилевская появилась на «Танцях з зірками» в выпуске, посвященном Хэллоуину. Там она исполнила роль роковой жены графа Дракулы в исполнении судьи проекта – 90-летнего танцора Григория Чапкиса. Судя по всему, артистам понравились эти образы, потому они решили повторить их на пятницу 13-е.

Напомним, Могилевская не сдержала чувств к женатому Ткачу из «Квартала 95», любовное фото: «Много всего впереди...».

Как сообщала Politeka, располневшая Наталья Могилевская стала копией Потапа, свежее видео: «Все испортила».

Также Politeka писала, что Могилевская померялась женскими богатствами с преобразившимися Ткачом и Ямой: «Какая шикарная…».