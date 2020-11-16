Певица Наталья Могилевская удивила страстным поцелуем с 90-летним судьей "Танців з зірками" Григорием Чапкисом

Как сообщает Politeka.net, исполнительница пригласила знаменитого танцора сниматься в клипе на песню "Місяць" и доверила культовую роль - Григорий Чапкис сыграл графа Дракулу и произвел фурор среди зрителей YouTube. Трек стал ремейком одноименной песни, которая в 1999 году вошла в альбом "Только я".

В клипе компанию Наталье Могилевской и Григорию Чапкису составил 23-летним актер и блогер Даня Вегас, который прославился сериалом "Школа". Певица выступила в образе одноглазой возлюбленной Дракулы с рыжими волосами, а молодой артист стал священником. В одной из сцен Наталья Могилевская нежно поцеловала загримированного Григория Чапкиса на глазах у Дани.

В описании клипа артистка отметила, что для нее съемки с Чапкисом стали большой честью, ведь легендарный танцор был ее учителем и наставником в самом начале ее музыкальной карьеры:

"Наша история очень давняя, он был моим учителем еще в 90-х, когда я училась в эстрадно-цирковой академии, так что в этом фильме три поколения артистов".

Клип вызвал неоднозначную реакцию в сети, многим пользователям понравились перевоплощения звезд, но нашлись и критики:

"Чапкис Дракула? Ахахаха, хорош😆😆😆😆"; "Натали, вам такой цвет идет больше! Образ - бомба) Оставайтесь в такой прическе и таком цвете) Красота)"; "Наташа, не играй с дьяволом. А то в его сети попадёшь, а назад дороги нет. А этот глаз закрытый, символ илюминатов. Жаль что и ты ради славы, душу губишь. А ведь была моя любимая певица"; "Страх божий. Не нужно было этого снимать. Эта песня... Эти костюмы.... Что это?!"; "Оригинальное видео, как по мне"; "Это шедеврально 😃😱! Клип невероятно крутой 🔥🔥🔥🔥 🚀!".

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