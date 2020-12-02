Известная украинская певица Наталья Могилевская засыпала фолловеров вопросами относительно их предпочтений

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Могилевской в соцсети.

Так, певица поздравила всех с первым днем зимы и опубликовала "теплое" фото с чашкой чая.

"С первым днем зимы! А я греюсь горячим чаем. Мой любимый вопрос: чай или кофе? Кошка или собака? Фильм или книга? Я сама нарушитель всех правил, перелопачивая собственный характер, предпочтения и вкусы тысячу раз. Были времена, когда я любила начинать день с бокала вина. А сейчас я пью только чистую воду из монастыря, и в пьяной компании я веселее всех без всяких допингов. Никто не верит, как. О моих измененных вкусах и ожиданиях от мужчин, я вообще молчу... Поговорим?" - написала певица.

В комментариях фолловеры написали свои ответы на вопросы Могилевской, а также отметили, что певица очень изменилась.

"Вообще не узнать, что вы с собой делаете?", "Стала какая-то другая, не похожая на прежнюю Наташу", "Наталья, вам лучше темный цвет волос", "Рано или поздно все вкусы и предпочтения меняются, а также некоторые убеждения", - пишут в комментариях.

Напомним, поцелуй Могилевской со своим старым учителем вызвал скандал, кадры дерзости: "Наташа, не играй с дьяволом".

Как сообщала Politeka, Могилевская в очках и с пучком на голове поразила внешностью в обычной жизни: "я выбрала одного...".

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