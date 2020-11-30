Українська співачка Наталія Могилевська розповіла шанувальникам, що думає про колегу Ірину Білик

Як повідомляє Politeka, відповідний пост знаменитість розмістила у себе в Instagram.

"Моя кохана, моя ідеальна, моя зірка 🌟 @bilyk_iryna як же я люблю твої пісні, завжди пам'ятай, що я поруч і я твій друг🥰 мої поцілунки від блондинки до блондинки💋», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку засмагла Могилевська позує, притулившись до Білик. Обидві зірки прийшли на шоу»Танці з зірками".

"Супер позитив», «дівчинка супер», «дві любимки», «дві зірочки», «шикардосні», «дуже красиві», «дві зірки - дві світлих повісті», «дві грації», "красиві блондинки", - пишуть її шанувальники.

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Таке відчуття, що знаменитість не може насолодитися своїм новим образом. Красуня регулярно балує шанувальників жаркими знімками, на яких показує свої шикарні форми.

Однак цього разу Могилевська приховала своє тіло за червоним пальто оверсайз. Зірка одягла чорні чобітки на тонких шпильках і розставила ніжки.

Нагадавши, поцілунок Могилевської зі своїм старим учителем викликав скандал, кадри зухвалості:"Наташа, не грай з дияволом".

Як повідомляла Politeka, Могилевська в окулярах і з пучком на голові вразила зовнішністю в звичайному житті: «я вибрала одного...».

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