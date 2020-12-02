Син відомої російської співачки Крістіни Орбакайте Микита Пресняков викликав фурор фотографією з маленькою дівчинкою на руках

Як передає Politeka.net, відповідний з'явився на фан-сторінці в Instagram.

Співак зображений зі своєю сестричкою Клавдією, коли та була ще зовсім маленькою. Знімок розчулив користувачів мережі.

Відзначимо, деякі подумали, що Микита Пресняков тримає свою дитину.

"О, боже яке диво! Поздоровляю!", "Никиточка, як добре тобі з донькою","а я подумала, що Микита став татом!", "Ой, Бозе мій, яка вона маленька була", "Так зворушливо💥", "я подумала у Микити народився маленький)", "Микита я подумала що твій поки не почитала. У тебе чудненькие сестри і взагалі сім'я красива на чолі бабулечки. Здоров'я всім", "вітаю", "Микита, ти будеш дуже хорошим татком!", "Яка принадність", «Повага Пугачовій, відмінна дочка, прекрасні не розбещені онуки. Ось з кого треба брати приклад всім багатим», - пишуть в коментарях.

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