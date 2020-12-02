Сын известной российской певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков произвел фурор фотографией с маленькой девочкой на руках
Как передает Politeka.net, соответствующий появился на фан-странице в Инстаграм.
Певец запечатлен со своей сестричкой Клавдией, когда та была еще совсем маленькой. Снимок умилил пользователей Сети.
Отметим, некоторые подумали, что Никита Пресняков держит своего ребенка.
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«О, боже какое чудо! Поздравляю!», «Никиточка, как хорошо тебе с дочкой», «А я подумала, что Никита стал папой!», «Ой, бозе мой, какая она маленькая была», «Так трогательно💥», «Я подумала у Никиты родился маленький)», «Никита я подумала что твой пока не почитала. У тебя чудненькие сестры и вообще семья красивая во главе бабулечки. Здоровья всем», «Поздравляю», «Никита, ты будешь очень хорошим папочкой!», «Уважение Пугачевой, отличная дочь, прекрасные не избалованные внуки. Вот с кого надо брать пример всем богатеньким», «Какая прелесть», " - пишут в комментариях.
Напомним, что счастливая Кристина Орбакайте показала торчащий животик и мужа-красавца: "что, уже не расстаетесь?".
А еще Politeka писала, что всплыла правда о скандальном разводе Кристины Орбакайте с "влюбчивым" мужем.
Также Politeka сообщала, что юная Кристина Орбакайте и еще полноватая Алла Пугачева поразили внешностью на архивном фото: как они выглядели.