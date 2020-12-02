Сын известной российской певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков произвел фурор фотографией с маленькой девочкой на руках

Как передает Politeka.net, соответствующий появился на фан-странице в Инстаграм.

Певец запечатлен со своей сестричкой Клавдией, когда та была еще совсем маленькой. Снимок умилил пользователей Сети.

Отметим, некоторые подумали, что Никита Пресняков держит своего ребенка.

«О, боже какое чудо! Поздравляю!», «Никиточка, как хорошо тебе с дочкой», «А я подумала, что Никита стал папой!», «Ой, бозе мой, какая она маленькая была», «Так трогательно💥», «Я подумала у Никиты родился маленький)», «Никита я подумала что твой пока не почитала. У тебя чудненькие сестры и вообще семья красивая во главе бабулечки. Здоровья всем», «Поздравляю», «Никита, ты будешь очень хорошим папочкой!», «Уважение Пугачевой, отличная дочь, прекрасные не избалованные внуки. Вот с кого надо брать пример всем богатеньким», «Какая прелесть», " - пишут в комментариях.

Напомним, что счастливая Кристина Орбакайте показала торчащий животик и мужа-красавца: "что, уже не расстаетесь?".

А еще Politeka писала, что всплыла правда о скандальном разводе Кристины Орбакайте с "влюбчивым" мужем.

Также Politeka сообщала, что юная Кристина Орбакайте и еще полноватая Алла Пугачева поразили внешностью на архивном фото: как они выглядели.