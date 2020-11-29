Известная российская певица Кристина Орбакайте поздравила свою маму Аллу Пугачеву с Днем матери
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Орбакайте в соцсети.
Так, артистка опубликовала архивное фото с Примадонной, где сама Алла еще очень молодая, а Кристина - совсем ребенок. Тогда фото еще были черно-белыми, что добавляет снимку особенного шарма.
"Мама, мамочка, мамуля!" - лаконично написала Орбакайте.
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На фото Пугачева сидит, а Орбакайте стоит рядом, положив руку маме на ногу. Следует отметить, что в те годы Пугачева уже предпочитала все еще характерную ей объемную прическу, а также делала довольно яркий макияж - можно заметить, что она довольно смело подводила глаза.
В комментариях фолловеры Орбакайте также поздравили Примадонну с российским Днем матери и написали ей множество пожеланий и приятных слов.
"Любим безмерно", "С Днем матери вас!", "Обожаю", "Очень любим", "Какая уставшая Алла здесь... А Кристиночке спасибо за фото", " Какая крутая фотка! Маму с праздником! Счастья вашей большой и замечательной семье! Люблю вас!", "Вот она, та Алла, которую мы помним и любим. Сейчас на фотографиях ее не узнать. Совсем другой человек!" - пишут в комментариях.
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А еще Politeka писала, что всплыла правда о скандальном разводе Орбакайте с "влюбчивым" мужем.