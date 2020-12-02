Відома модель Леоніла Гузь, яка завоювала титул "Міс Україна" в 2018 році, показала себе в незвично гарячому образі

На фото Гузь позує в топі з великим декольте і шкіряних штанях. Красуня лежить на сходинках, залишивши волосся розпущеним. Зірка взялася руками за стегна, роблячи кадри максимально спекотними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Прекрасна дівчина"," Круто"," спокуслива ракета"," Богиня, завжди красива і чуттєва"," погана дупа, дитинко", " Привіт, я сумую за тобою.

Я з Японії. Якщо ви згодні, Я хочу дружити, тому що наступного року я постараюся пропустити міжнародний турнір. Я вважаю тебе красивою, респект".

Повідомлялося, що українська модель Леоніла Гузь похвалилася бездоганною красою в одній сукні.

Так, самі кадри знаменитість позує в білосніжній сукні без білизни, елегантно поглядаючи в кадр. У якийсь момент дівчина повертається спиною в кадр, обдаровуючи шанувальників бездоганним поглядом і посмішкою.

Ми писали, що популярна українська модель Леоніла Гузь похвалилася формами в пікантному вбранні.

Так, модель позує в облягаючому платті, яке доповнила шкіряною вставкою. При цьому знаменитість ефектно задерла ногу, демонструючи бездоганну фігуру на повний зріст.

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