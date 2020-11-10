Известная модель Леонила Гузь, которая победила на "Мисс Украина 2018", покорила красотой крупным планом

Звезда радует своих поклонников самыми жаркими снимками в Инстаграм, пишет Politeka.net. В этот раз модель опубликовала черно-белое фото, на котором она демонстрирует свою красоту крупным планом.

Гузь пристально смотрела в камеру. Ее взгляд казался каким-то хищным. Ресницы были длинными и пышными, а на веках можно заметить темные тени. Тон и хайлайтер на лице сделали кожу с ровной и сияющей.

Звезда натянула руками кожу, тем самым изобразив "лисьи" глазки, которые сейчас в тренде.

"Мир в моих глазах", - написала знаменитость.

За час пост собрал почти 800 лайков и немного комментариев.

"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ, КРАСИВАЯ ДЕВУШКА", "Доброе утро", - написали пользователи сети.

Напомним, Леонила Гузь предстала в наряде с декольте и с элегантной прической. При этом макияж у звезды практически незаметен. Несмотря на это, фанаты модели пришли в «дикий» восторг от увиденного.

Сама звезда не подписала снимок, но зато поклонники осыпали ее множеством комплиментов.

Ранее мы писали, что Леонила Гузь позировала в боди, эффектно демонстрируя безупречную фигуру в разных позах. При этом, в какой-то момент знаменитость засветила на камеру явно лишнее.

«Заметил, что люди, которые побороли большинство своих комплексов (а может и все), излучают чистую энергию. Боишься пройти перед людьми, потому что худой или толстый? Думаешь на тебя все смотрят? Улыбка недостаточно белая или зубы кривые? Полюби себя», - говорится в сообщении.

Напомним, Мисс Украина Леонила Гузь без стыда расставила ноги в облегающем боди

А еще Politeka писала, что горячая Мисс Украина в одном лишь в кружеве похвасталась утонченными линиями

Также Politeka сообщала, что Мисс Украина Леонила Гузь показала безупречные формы в томной позе