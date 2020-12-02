Артисти "Дизель шоу" пообіцяли показати "усі принади материнства"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку "Дизель шоу" у соцмережі.

Так, артисти пообіцяли показати "настільки запальних матусь", що глядачі почнуть пританцьовувати разом з ними.

"Героїні цього номера поділяться з глядачами усіма принадами материнства і влаштують собі емоційне розвантаження. У цьому номері кожна матуся точно впізнає себе", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих фото можна побачити актрис "Дизель шоу" на сцені в образах молодих мам.

Також є знімок, на якому молоді матусі "атакують" лікаря.

У коментарях користувачі написали, що чекають з нетерпінням на те, щоб побачити улюблених актрис у новому амплуа.

"Маруся - бомба! Я впевнена, що вона запалила по повній", "Любимки!" - пишуть під публікацією.

Раніше ми писали, що актриса "Дизель шоу" Вікторія Булітко блиснула розкішною фігуркою в міні. Красуня повернулася спиною, засвітивши апетитну п'яту точку і стрункі ніжки. Виріз на сукні додав пікантності знімку. Зірка "Дизель шоу" одягла перуку, яка припала їй до лиця.

Нагадаємо, що розкрито сімейні таємниці зірки "Дизель шоу" Сморигіна, кумедні деталі:"так і не закінчив...".

Як повідомляла Politeka, у "Дизель шоу" терміново скасовують концерти, актори в розпачі звернулися до українців: "Нам не залишили вибору...".

Також Politeka писала, що сімейна драма в "Дизель шоу", Булітко, Крутоголов та інші актори вразили українців: "раптово нагрянуть...".