Артисти "Дизель шоу" пообіцяли показати "усі принади материнства"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку "Дизель шоу" у соцмережі.
Так, артисти пообіцяли показати "настільки запальних матусь", що глядачі почнуть пританцьовувати разом з ними.
"Героїні цього номера поділяться з глядачами усіма принадами материнства і влаштують собі емоційне розвантаження. У цьому номері кожна матуся точно впізнає себе", - йдеться в повідомленні.
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На опублікованих фото можна побачити актрис "Дизель шоу" на сцені в образах молодих мам.
Також є знімок, на якому молоді матусі "атакують" лікаря.
У коментарях користувачі написали, що чекають з нетерпінням на те, щоб побачити улюблених актрис у новому амплуа.
"Маруся - бомба! Я впевнена, що вона запалила по повній", "Любимки!" - пишуть під публікацією.
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