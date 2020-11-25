Продюсери "Дизель шоу" вирішили розповісти кілька цікавих фактів про учасника шоу Євгена Сморигіна
Як пише Politeka.net, факти з життя коміка опублікували на офіційній сторінці «Дизель шоу» в Instagram. Як відомо, Євген родом з Білорусі. У молодості він разом з Дмитром Танковичем складав кістяк команди КВК «НП», яка грала у Вищій лізі. Після хлопці знайшли собі роботу в Україні і стали працювати в різних розважальних проектах.
Автори аккаунта в Instagram озвучили 10 фактів про Женю, запропонувавши вгадати, який є неправдивим.
«1. Женя познайомився зі своєю дружиною Лідою в Києві, коли вони жили по сусідству.
2. Всі троє дітей Жені Сморигіна знімалися разом з ним в проектах «Дизель Студіо».
3. У вільний від роботи час актор записує улюблені пісні різними голосами — накопичує їх і накладає одну на одну.
4. Євген вступав до двох університетів, але жоден так і не закінчив.
5. У Жені є сад троянд, за яким він сам доглядає.
6. У Сморигіних часто залишаються на ночівлю сусідські діти.
7. У Жені вдома висять картини від фанатів.
8. Саме він умовив Вікторію Булітко переїхати в приватний будинок.
9. Нещодавно сім'я Сморигіних завела бульдога.
10. Актор сам веде свій Tik Tok», - написали в пості, закликавши фанатів голосувати.
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