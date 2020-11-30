Артисти "Дизель Шоу" розповіли про великі проблеми через карантин, які змусили відмовитися від нових виступів

Через обмеження гумористам заборонили двічі провести концерти в Палаці "Україна", передає Politeka.net. Колектив висловив своє обурення на офіційній сторінці в "Instagram". У соцмережі розміщена афіша з Єгором Крутоголовом, Вікторією Булітко та іншими зірками, яка вказує наступні дати концертів: 26 і 27 лютого.

"Ми сподівалися і робили все можливе, щоб наше зимове «Дизель Шоу» відбулося з глядачами. Після успішного концерту в Одесі влітку і п'яти ювілейних концертів з аншлагами в Палаці "Україна" ми були впевнені, що зараз все повториться! Однак постанови, які змінюються із завидною частотою, не залишили нам вибору".

У повідомленні сказано, що зірки "Дизель шоу" змушені прийняти вимоги уряду і державного концертного залу зокрема. Однак артисти вже готуються порадувати своїх шанувальників на Новий Рік:

"Глибину нашого розчарування не описати словами. Для всієї команди "Дизель Шоу" зустрічати гостей в залі для глядачів — велике щастя. Але, незважаючи на те, що ви не зможете прийти до нас, ми зробимо все можливе, щоб прийти до вас в новорічну ніч через телеекрани! Будемо знімати нові зимові концерти "Дизель Шоу", щоб подарувати вам прем'єри улюбленого шоу в грудні".

Користувачі соцмережі висловили підтримку своїм улюбленцям у коментарях:

"Як мені шкода вас, хлопці ((і шкода глядачів ((це ж емоційне підживлення для обох сторін...і в цей нелегкий час ми потребуємо найбільше позитивних емоцій ((дуже неприємно ((будемо сподіватися,що скоро все закінчиться ! Одеса любить вас"; "шкода-будемо дивитися по телевізору, але ви не турбуйтеся, все буде добре, ми вас любимо"; "дуже шкода...✊ 🏼 Удачі вам, без підтримки глядача буде важкувато"; "тобто новорічного концерту не буде??"; "Прикро дуже".

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