Актори "Дизель шоу" заінтригували шанувальників появою в кадрі своїх родичів

Про це повідомляє Politeka з посиланням сторінку "Дизель шоу" у соцмережі.

Так, шанувальники зможуть побачити сестер і братів учасників "Дизель шоу". Родичі "раптово нагрянуть" у гості.

"Знайомтеся, сестра Яни - Яся та брат Миколи Петровича - Толя. Сьогодні вони раптово нагрянуть в гості до наших героїв! Яна відразу почне вчити молодшу сестру життя. А ось Микола Петрович буде в замішанні... Він не так сильно радий бачити молодшого Петровича, як його семья. Які сюрпризи привезли з собою родичі?" - йдеться в повідомленні.

На опублікованих фото актори "Дизель шоу" грають свої ролі на знімальному майданчику. Вони посміхаються, обіймаються, чим безсумнівно створюють позитивний настрій.

В коментарях акторам подякували за їхню роботу та поцікавились, про рідних чи сценічних родичів йде мова, однак відповіді на це питання поки що не має - певно, артисти вирішили зберегти інтригу.

"Чекаємо", "Зараз дивлюсь цей серіал. Дуже цікавий і позитивний", "Які класні і смішні", "Гарна", "Милашка", "Красуня", "А це правда сестра Яни, чи лише сценічна?", "Молодці", "Дякую, чекаю", - пишуть в коментарях.

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