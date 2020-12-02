Артисты "Дизель шоу" пообещали показать "все прелести материнства"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу "Дизель шоу" в соцсети.

Так, артисты пообещали показать "настолько зажигательных мамочек", что зрители начнут пританцовывать вместе с ними.

"Героини этого номера поделятся со зрителями всеми прелестями материнства и устроят себе эмоциональную разгрузку. В этом номере каждая мамочка точно узнает себя", - говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть актрис "Дизель шоу" на сцене в образах молодых мам.

Также есть снимок, на котором молодые мамочки "атакуют" врача.

В комментариях пользователи написали, что ждут с нетерпением на то, чтобы увидеть любимых актрис в новом амплуа.

"Маруся - бомба! Я уверена, что она зажгла по полной", "Любимки!" - пишут под публикацией.

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