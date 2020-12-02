Ані Лорак з донькою Софією і Сергієм Лазарєвим, з яким їй приписують таємний роман, засвітилася на вечірці у Філіпа Кіркорова

Як передає Politeka.net, у Instagram артистка опублікувала кадри зі святкування Дня народження 9-річної доньки Кіркорова Алли-Вікторії.

"Чудовий, добрий, казковий вечір! Спасибі, папа Філіп. 🌹З іменинницею!",- написала Лорак.

На фотографіях, які показала в мережі Лорак, відображені також Філіп Кіркоров і Сергій Лазарєв з дітьми.

"Яка щира і красива дружба довжиною в десятки років! Ось вже і дітки такі великі, а ви самі, немов діти: безпосередні і такі справжні ❤️ приємно дивитися на ваші стосунки, приємно знати, що у нашої Діви така підтримка і плече ☺ дякую, дорогі, за приклад щирості і дружби, за ваші теплі стосунки ❤️ Кароліночка, ти справжній скарб, бути твоїм другом і шанувальником - справжнє щастя ❤️ Дякую, що ти є! Сонечка-стильна копія мами", - коментують кадри фоловери співачки.

На одному з фото Кіркоров обійняв Лорак ззаду і пристрасно притиснув до себе.

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