Известный российский певец Филипп Киркоров полежал в одной постели со своей коллегой по цеху Ани Лорак

Как передает Politeka, соответствующее фото появилось на фан-странице Каролины.

Так, на опубликованном фото Киркоров лежит в постели с украинской певицей Ани Лорак, которая уже долгое время выступает и живет в России. Также вместе с ними лежит дочь Каролины София. При этом все выглядят очень счастливыми, смеются, а Киркоров держит девочку за ногу.

"Не нужно больше слов", - говорится в подписи к фото.

Как известно, Киркорова и Ани Лорак связывают теплые и дружеские отношения. Кроме того, Филипп - крестный отец Софии.

В комментариях к фото Киркорова "подкололи" за то, что он не прочь "полапать" Ани Лорак.

"Полапать грудь у Ани Фил не прочь, мастер на все руки!", "Без слов понятно - есть пробитие", "Не нужно слов, тут нужно внимание", "Без слов понятно, счастье" - пишут в комментариях.

Ранее мы сообщали, что Ани Лорак в российский День матери запостила фото со своей дочкой Софией, когда та была еще совсем маленькой.

Как известно, 9 июня, в первый день отмены самоизоляции в Москве, Ани Лорак устроила праздник в честь Дня рождения своей дочери Софии. Этим летом ей исполнилось 9 лет. Поздравить девочку и ее маму пришли такие звезды российского шоу-бизнеса как Филипп Киркоров с детьми, Сергей Лазарев с сыном и другие.

Напомним, что пухленький Киркоров прижался к Орбакайте и Пугачевой, редкое фото попало в сеть.

Как сообщала Politeka, трагедия у Филиппа Киркорова, маленький подопечный певца погиб в Крыму.

Еще Рoliteka сообщала, что Киркоров почти не может ходить, на певца обрушилась череда испытаний.