Популярная певица Ани Лорак прихорошилась для откровенной беседы с журналистами и поклонниками

Как передает Politeka.net, знаменитость решилась ответить на вопросы, волнующие ее слушателей, в прямом эфире российского телевидения. Она показала закулисье и подготовку к съемкам на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Сначала Ани Лорак сняла видео для сториз в салоне своего автомобиля. "Дорогие друзья, сегодня общаемся в прямом эфире, смотрим клип "Страдаем и любим" и просто классно проведем время", - отметила певица.

В следующем ролике она уже предстала в гримерке, снимая себя в зеркале на камеру смартфона. Исполнительница нарядилась в кожаную блузку и юбку из такого же материала. Она дополнила свой образ золотой цепочкой на шее.

"Мы уже на месте, готовимся к эфиру. Последние приготовления", - заявила Ани Лорак.

Стоит отметить, что артистка не сильно изменилась, пройдя через руки гримера: ей лишь немного подправили макияж и прическу. Она показала итоговый результат, да еще и спела вдобавок. Напоследок Ани Лорак запечатлела себя в студии шоу рядом с телеведущей.

Ранее в сети произвело фурор совместное фото Ани Лорак и Филиппа Киркорова. Поп-король развалился в постели с украинской певицей, которая уже долгое время выступает и живет в России. Между ними оказалась девятилетняя дочь Каролины София. При этом все выглядят очень счастливыми, смеются, а Киркоров схватил девочку за ногу.

Напомним, что тощая Ани Лорак сразила молодым видом в стильном-мини платье: "Это вообще вы?"

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