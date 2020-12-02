Ани Лорак с дочкой Софией и Сергеем Лазаревым, с которым ей приписывают тайный роман, засветилась на вечеринке у Филиппа Киркорова

Как передает Politeka.net, в Инстаграм артистка опубликовалы кадры с празднования Дня рождения 9-летней дочки Киркорова Аллы-Виктории.

«Замечательный, добрый, сказочный вечер! Спасибо, папа Филипп. 🌹С именинницей!», - написала Лорак.

На фотографиях, которые показала в Сети Лорак, запечатлены также Филипп Киркоров и Сергей Лазарев с детьми.

«Какая искренняя и красивая дружба длиною в десятки лет! Вот уже и детки такие большие, а вы сами, словно дети: непосредственные и такие настоящие ❤️ Приятно смотреть на ваши отношения, приятно знать, что у нашей Дивы такая поддержка и плечо 🙏 Спасибо, дорогие, за пример искренности и дружбы, за ваши теплые отношения ❤️ Каролиночка, ты настоящее сокровище, быть твоим другом и поклонником - истинное счастье ❤️ Спасибо, что ты есть! Сонечка - стильная копия Мамы», - комментируют кадры фолловеры певицы.

На одном из фото Киркоров обнял Лорак сзади и страстно прижал к себе.

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