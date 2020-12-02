Ани Лорак с дочкой Софией и близким другом, с которым ей приписывают тайный роман, Сергеем Лазаревем отметились на празднике у Филиппа Киркорова

Как передает Politeka.net, в Инстаграм опубликованы кадры с 9-летия дочки Киркорова Аллы-Виктории, артист закатил знатную вечеринку в стиле TikTok. Мероприятие не прошло без его соратников Лорак и Лазарева. Парочка, традиционно, сидела вместе и шумно развлекались (чтобы посмотреть ролик проскролльте вниз).

Так, на кадрах Каролина и Сергей записывали селфи: последний назвал спутницу красавицей, а та, счастливая, отметила, что "снова вместе...", когда к ним неожиданно подбежала дочка певицы. Лазарев поздоровался с девочкой, а затем поцеловал ее в щечку - девочка аж разомлела и заулыбалась, как впрочем и ее мать.

Фото с того же праздника в своем микроблоге поделился и Лазарев.

"Снова вместе , снова рядом...❤️❤️ с Дивой @anilorak #сергейлазарев #лазарев", - душевно подписал снимок певец.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное: многим не терпится уже увидеть свадьбу артистов.

"Когда вы уже наконец то сойдетесь-то?🙏🙏❤️" - "Каролина же вроде занята? Да и Серёжа..." - "видимо это я где то упустила, а была бы пара чудесная👍"

"Какие Вы классные. Приятного вечера вам. 😍🔥❤️❤️"

"Да уже бы сошлись и жили🤣🤣🤣"

"Давно бы уже поженились.. Все равно сойдётесь))) дело времени))" - "только если ради пиара, как было с Кудрявцевой"

"Такие славные!)✌🔥❤"

"У вас даже смех одинаковый 😂"

"хахаха молодец, Серёж 😂"

"Красавец и красавица. ❤️❤️"

"Дива и красавчик🔥❤️😍"

"Вы прекрасно выглядите вместе😍"

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