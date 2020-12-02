Поп-король Филипп Киркоров закатил знатную вечеринку по случаю 9-летия дочери Аллы Виктории: карантин карантином, а день рождения - это святое

На празднике у Киркорова засветились Ани Лорак с дочкой Софией, Сергей Лазарев с сыном Никитой и даже Яна Рудковская с сыном Сашей, или Гном Гномычем, а также Бузова с женихом Давой и другие.

Уж кто не был замечен на опубликованных кадрах с мероприятия, где, наверно, собралась добрая половина российского шоу-биза, так это дети бывшей жены Киркорова Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина, двойняшки Гарри и Лиза.

Возможно, родители побоялись отпустить семилетних малышей из-за карантина. Хотя, по словам Лазарева, на вечеринке якобы соблюдались все меры безопасности. Без масок гости сидели только за столами. Правда, тот же Лазарев пел в обнимку с Лорак, Киркоровым и Бузовой песни «Аббы» - про социальную дистанцию, видимо, не слышали.

А, возможно, дети Пугачевой и Галкина пропустили этот праздник жизни, устроенный Киркоровым, из-за холодных отношений их матери к хозяину дома.

Киркоров был четвертым мужем Примадонны, и после 11 лет брака тяжело переживал расставание, но до сих пор очень редко комментирует случившееся.

Как-то поп-король обмолвился, что не общается с Пугачевой. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос об их общем друге Борисе Моисееве.

«Я, к сожалению, не общаюсь с Аллой Борисовной. Да и даже если бы общался с ней, это нетактично и неправильно лезть в личные отношения Аллы Борисовны с Борисом Моисеевым. И вообще с кем-либо», - отрезал Киркоров.

Как бы там ни было, одним из первых в соцсети дочь Киркорова поздравил именно Галкин. Филипп опубликовал кадры, как устроил сюрприз для девочки накануне вечеринки. Он вместе с ее братиком Мартином-Кристином и дедом Бедросом встретил малышку со школы, завязал глаза и повел показывать огромную наряженную елку во дворе.

"C днём рождения! Удачи и Радости!!!", - написал Галкин под постом, а Киркоров ответил ему: "Спасибо🙏".

Напомним, Киркоров с детьми огорошил разгульным видом и поведением в аэропорту: "подает дурной пример"

Также Politeka писала, что Киркоров засветил сына и дочь в школьной форме, кадры семейной идиллии: «Ого, ножки как у Поляковой!».