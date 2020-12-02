Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе під час відпочинку

На фото модель позувала в наряді з декольте, сидячи на літньому майданчику кафе. Красуня залишила волосся розпущеним, а образ доповнила стильними сережками. Емілі дивилася прямо в об'єктив камери і зовсім не бентежилася показати свою бездоганність. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

Фанати поставили трохи лайків і не писали Коментарі під публікацією.

Повідомлялося, що знаменита супермодель Емілі Ратаковскі показала ідеальний пляжний образ в чорному бікіні.

На фото Емілі також видно, що дівчина не сильно любить аксесуари, на відпочинку вона блищить лише з акуратними прикрасами і робить акцент на ідеально плоскому животику. У чорному купальнику Ратаковскі показала всім кращу форму:

"Який плоский животик!; можна просто згоряти від розкоші; Sei troppo bella; красиві ти і твій пупок; ти така смачна, чому так тісно; досконалість-це нудно, але в цьому випадку я б займався цим тиждень або два", - пишуть користувачі.

Ми писали, що знаменита модель, починаюча актриса і бізнесвумен Емілі Ратаковскі показала новий вигляд в стильному бікіні.

На фан-акаунті також з'явилося таке фото, на якому Емілі без укладок, яскравого макіяжу і в одному купальнику підкорила всіх. Монокіні насиченого бірюзового відтінку вдало показало бюст дівчини-виріз на грудях продемонстрував "кращі сторони" Емілі у всій красі.

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