Известная модель Эмили Ратаковски показала, как выглядит идеал
На фото Эмили позирует в белом бикини, верхняя часть которого была на веревочках. Красотка стояла на пляже и хвасталась загаром, а также упругим бюстом, который был практически не прикрыт. Волосы девушка оставила распущенными, а дополнила образ золотыми украшениями на шее. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на аккаунт знаменитости в социальных сетях.
Фанаты поставили более 100 лайков и написали комментарии:
"Ракета земля-воздух", "Соблазнительная", "Огонь", "Невероятно красивая".
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Сообщалось, что модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски соблазнила формами, развалившись на постели.
В этот раз пользователи сети вспомнили один из жарких образов звезды до ее беременности.
На снимке модель лежала на кровати в полупрозрачном платье с красивой вышивкой.
Мы писали, что модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски, которая забеременела первенцем, вывалила бюст.
Модель стояла у серой невзрачной стены. Ее прическа - мокрая укладка, смотрелась очень эффектно на радость фанатов.
Напомним, роскошная Эмили Ратаковски засветила аппетитный бюст под прозрачной тканью
А еще Politeka писала, что жгучая Ратаковски "ошпарила" своими аппетитными видами в мини-платье с декольте
Тажке Politeka сообщала, что Ратаковски едва удержала купальник на своих "непослушных" формах