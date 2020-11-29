Известная модель Эмили Ратаковски показала, как выглядит идеал

На фото Эмили позирует в белом бикини, верхняя часть которого была на веревочках. Красотка стояла на пляже и хвасталась загаром, а также упругим бюстом, который был практически не прикрыт. Волосы девушка оставила распущенными, а дополнила образ золотыми украшениями на шее. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на аккаунт знаменитости в социальных сетях.

Фанаты поставили более 100 лайков и написали комментарии:

"Ракета земля-воздух", "Соблазнительная", "Огонь", "Невероятно красивая".

Сообщалось, что модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски соблазнила формами, развалившись на постели.

В этот раз пользователи сети вспомнили один из жарких образов звезды до ее беременности.

На снимке модель лежала на кровати в полупрозрачном платье с красивой вышивкой.

Мы писали, что модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски, которая забеременела первенцем, вывалила бюст.

Модель стояла у серой невзрачной стены. Ее прическа - мокрая укладка, смотрелась очень эффектно на радость фанатов.

Напомним, роскошная Эмили Ратаковски засветила аппетитный бюст под прозрачной тканью

А еще Politeka писала, что жгучая Ратаковски "ошпарила" своими аппетитными видами в мини-платье с декольте

Тажке Politeka сообщала, что Ратаковски едва удержала купальник на своих "непослушных" формах



