Скоро українці побачать нові суми в платіжках за холодну воду та водовідведення
НКРЕКП оприлюднила проекти постанов про встановлення нових тарифів на 2021 рік. Вартість послуг злетить, але при цьому буде залежати від регіону і від конкретного міста. Загальне зростання обіцяють на рівні 20%, пише 3m2.
Остаточно ще невідомо, чи залишаться тарифи такими, які вказані в проектах постанов, або зростуть більше. Українцям обіцяють зміни в платіжках на оплату ЖКГ вже з наступного місяця.
Найвища ціна за 1 кубометр водопостачання та водовідведення запланована в Дніпрі та Кропивницькому, вона складе 24,05 грн на водопостачання та 20,83 грн на водовідведення.
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Найнижча вартість буде у Львові - для "Львівводоканалу" визначили вартість 15,36 грн/7,22 грн за водопостачання/водовідведення.
Єдине місто, для якого в проекті НКРЕКП не вказано тариф - Тернопіль.
Раніше ми повідомляли, в Україні збираються підвищити абонплату за доставку газу. Вже з 1 січня тариф може збільшитися з 1,24 до 2,81 грн (більше ніж у два рази).
Згідно з даними проекту постанови НКРЕКП, деякі сім'ї будуть переплачувати більш ніж на 100 грн щомісяця.
Після 1 січня українці платитимуть за формулою: газ в кубометрах, який використовували з жовтня 2019-го по кінець вересня 2020-го множать на тариф і ділять на 12 місяців. Таким чином у кожного споживача вийде своя сума.
Також ми писали, з 1 грудня на 30% підвищився тариф на передачу електроенергії. За одну МВт-годину доведеться платити 312,76 грн, замість 240,23 грн. в минулому.
Нагадаємо, різкий стрибок тарифів на електроенергію, українцям розкрили правду
Як повідомляла Politeka, підвищення тарифів на електроенергію, в Кабміні зробили термінову заяву