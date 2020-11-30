Избежать повышения тарифов на электроэнергию для населения очень сложно

Такое мнение озвучил эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук, пишет Слово и дело.

По его словам, на сегодняшний день есть необходимость повышать тарифы для бытовых потребителей, ведь реальная цена электроэнергии выплачивалась из бюджета через дотации.

"Этот вопрос нужно решать. Если раньше тарифы для населения это была конкретная проблема, то сейчас к ней добавились другие. Это и долги "Энергоатома" и "Укрэнерго", и долги в целом на рынке, которые были в предыдущий период до 2015 года, когда рынок электроэнергии заработал. Чтобы их погасить, надо выпустить облигации внутреннего государственного займа и до сих пор этого не было сделано", - пояснил Корольчук логику государства.

Эксперт по энергетическим вопросам также спрогнозировал рост цены электроэнергии в два раза.

"Все зависит от того, какая будет формула, тарифная сетка, какие будут варианты. Рынок электроэнергии ориентируется на того, кто потребляет больше электроэнергии, на тех кто потребляет ночью. Для них цена может быть меньше. Посмотрим, какую стоимость они определят. Там где у нас сейчас 1,68 грн ‒ цена возрастет до 2,5 грн. В среднем вырастет почти в два раза. И это минимум, который мы себе можем позволить», ‒ предупредил специалист бытовых потребителей.

Подытоживая, Юрий Корольчук предупредил, что на фоне повышения тарифов вырастет и задолженность населения по коммунальным услугам, так как не все смогут заплатить.

"Главная проблема в том, смогут ли люди платить. Я сомневаюсь, что смогут, потому что нет программы субсидий. Кто сможет, тот заплатит, а за счет других будут расти долги», - резюмировал он в общении с журналистами.

О повышении тарифов на электроэнергию уже предупреждал и. о. главы Минэнерго Юрий Бойко.

Он анонсировал пересмотр расценок для населения уже на текущей неделе.

"Я думаю, со следующей недели (с 30 ноября - ред.) будет готово к принятию решения в части тарифов для бытового потребителя", – уверял Бойко ранее.

Повышение тарифов на электроэнергию он объяснил тем, что бытовые потребители якобы платят только за доставку ресурса.

"На сегодняшний день бытовой потребитель платит за электроэнергию производителю 1 коп. по Украине средневзвешенная стоимость транспорта электроэнергии - 1,03 грн, а средневзвешенная цена 1 кВт/ч составляет 1,04 грн. То есть по сути, в рамках потоковой модели ПСО оплачивается исключительно доставка", - резюмировал В.А. председателя профильного министерства.

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