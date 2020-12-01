Стало известно, кто будет переплачивать за доставку газа после очередного повышения тарифов

Об этом пишет Обозреватель.

Накануне НКРЭКУ представила проект повышения тарифов на распределение газа (абонплата), из-за которого некоторые семьи будут переплачивать более чем на 100 грн больше ежемесячно.

Например, если семья тратит 100 кубов газа в месяц (с учетом, что в зимой больше, а в теплый период – меньше) и сейчас они платят ежемесячную абонплату в размере 124 грн, то уже после Нового года им придется платить 281 грн. Таким образом, уже с 1 января тариф может увеличиться с 1,24 до 2,81 грн (больше чем в два раза).

Сам размер этой абонплаты определяется исходя из потребления за прошлый год. Весь газ в кубометрах, которые потратили, умножают на тариф и делят на 12 месяцев, и у каждого бытового потребителя этот показательный разный. На данный момент украинцы платят исходя из объемов потребления с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019-го. А после новогодней ночи будем платить из расчета того голубого топлива, который потратили с октября 2019-го по конец сентября 2020-го.

Также мы рассказывали, что поставщики газа озвучили украинцам тарифы на топливо, которые будут действовать в декабре.

Как известно, в Украине действует рынок газа и бытовые потребители должны сами выбирать себе поставщика топлива.

Компании должны давать свою цену на газ за 5 дней до нового месяца и недавно представили новые тарифы на последний месяц 2020 года.

Так, монополист "Нафтогаз" предлагает клиентам газ по 6,33 грн/кубометр, а YASNO - 6,49 грн/куб. Самый дорогой тариф предлагает Львивэнергозбут - 9,05 грн.

Напомним о новых тарифах на газ: сколько придется заплатить украинцам в декабре, озвучены цифры.

Как сообщала Politeka, газ могут отключить или выставить двойную цену, украинцам выдвинули условие.

Также Politeka писала, что тарифы на коммуналку будут меняться по-новому, в Кабмине раскрыли детали.