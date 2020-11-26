Кабмин готовится поднять тарифы на электроэнергию для населения

В правительстве намерены пересмотреть тарифы для бытовых потребителей. Такое заявление во время брифинга сделал врио министра энергетики Юрий Бойко, сообщает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что решение может быть принято уже совсем скоро.

«Думаю, на следующей неделе будет уже готовое к принятию решение», - отметили в правительстве.

Обещают, что тарифы будут пересмотрены с максимально мягким подходом. Но повышать их намерены, учитывая общеэкономические факторы. Известно, что будут пересмотрены не только тарифы, но и система субсидирования. В правительстве объясняют, что повышение минимальной зарплаты и социальная помощь помогут принять взвешенное решение по тарифам.

Отмечается, что тарифы поднимают, поскольку плата населения практически не покрывает себестоимость электроэнергии. Особенно с учетом повышения тарифов на передачу электроэнергии.

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