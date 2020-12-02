Співачка Санта Дімопулос, яка перемогла у шоу "Танці з зірками", але вирішила віддати кубок Саніній, відверто розповіла, як і чому прийшла на проєкт

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Санти у соцмережі.

Так, танцюристка опублікувала великий пост, у якому розповіла про участь у шоу та перемогу.

Перш за все Санта поділилась, що у заняттях танцями її неабияк підтримав батько.

"У тебе все вийде, адже танець - це природний рух, це життя. Світ танцює навколо тебе, коли ти танцюєш. Просто танцюй разом з ним", - сказав тато Санти у відповідь на її словами про те, що їй погано вдається.

Такий діалог у неї з батьком відбувся після першого заняття в дитинстві, і саме тато вдихнув у дівчину пристрасть танцювати.

"Коли батька не стало - цей танець зупинився. Світ навколо мене поміняв рух, і я більше не могла вийти на паркет. Коли мене запросили брати участь в шоу "Танці", всередині мене прокинулася маленька дівчинка, у якої стався перший урок танців", - поділилась вона.

За 14 тижнів на проєкті, за словами Санти, вона прожила нове життя.

"Мені було приємно отримати кубок і дізнатися, що наша пара перемогла в результаті глядацького голосування. Але важливим було не це. Важливим було усвідомити: що б не трапилося - я можу пірнути в це без оглядки. Тому що поруч є моя сім'я, є мої друзі, є ВИ, які беззастережно вірять в мене", - написала вона.

Що ж стосується передачі кубку Юлії Саніній, за словами Санти, так їй підказало зробити серце.

"Це - жест поваги до Юлі і її праці. Моє рішення було спонтанним, але я щиро вважаю, що перемогу ми повинні розділити", - зазначила вона.

Нагадаємо, переможницю "Танців з зірками" Дімопулос змішали з брудом після її вчинку на адресу Саніної: "розвели народ!".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль пікантними вирізами вразила наповал глядачі "Танців з зірками".

Також Politeka писала, що Дімопулос розридалася перед ефіром "Танців з зірками", відверте зізнання: "тут немає переможців".