Фінал шоу «Танці з зірками " приголомшив глядачів і викликав хвилю обурення

Шанувальники шоу навперебій пишуть про те, що не вірять у правдивість результатів. Глядачі впевнені, що перемогу віддали нечесно.

«У вас голосування було в сторіс за Юлю 81% і за Санту 19 😂 😂 а перемогла Санта . Висновки робіть самі", " Юля набагато краще танцювала Санти!!!", "Переможець один, перемога Юліна! За логікою, то кубок і Наді дасте? Маячня«, " не повірю, що за Санту проголосувало більше людей, ніж за Юлю...", "Юля переможець, ніяка не Санта», "Юлія Саніна справжня переможниця", - пишуть в мережі на сторінці шоу.

Крім того, багатьох неприємно здивувало, що переможниця Санта Дімопулос вирішила розділити перше місце з Юлією Саніною.

"Які на*рен 2 переможці? Не чудите там! Ви розвели народ на гроші знову. 2-х переможців не буває", "дивний жест від Санти. Не думаю, що Юля в ньому потребувала. Та й по відношенню до глядачів це якось...", "Як ніби 95 квартал подивилася 😂», "на жаль, я розчарувався проектом", "Ви пробили дно", - обурюються глядачі.

Нагадаємо, Яма не витримав конкуренції з лисою Нікітюк на «Танцях з зірками».

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль пікантними вирізами вразила наповал глядачів"Танців з зірками".

Також Politeka писала, що Дімопулос розридалася перед ефіром "Танців з зірками", відверте зізнання: "тут немає переможців"