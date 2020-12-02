Певица Санта Димопулос, победившая в шоу "Танцы со звездами", но решившая отдать кубок Саниной, откровенно рассказала, как и почему пришла на проект

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Санты в соцсети.

Так, танцовщица опубликовала большой пост, в котором рассказала об участии в шоу и победе.

Прежде всего Санта поделилась, что в занятиях танцами ее очень поддержал отец.

"У тебя все получится, ведь танец - это естественное движение, это жизнь. Мир танцует вокруг тебя, когда ты танцуешь. Просто танцуй с ним", - сказал папа Санты в ответ на ее слова о том, что ей плохо удается.

Такой диалог у нее с отцом произошел после первого занятия в детстве, и именно папа вдохнул в девушку страсть танцевать.

"Когда отца не стало - этот танец остановился. Мир вокруг меня поменял движение, и я больше не могла выйти на паркет. Когда меня пригласили участвовать в шоу "Танцы", внутри меня проснулась маленькая девочка, у которой случился первый урок танцев", - поделилась она.

За 14 недель на проекте, по словам Санты, она прожила новую жизнь.

"Мне было приятно получить кубок и узнать, что наша пара победила в результате зрительского голосования. Но важным было не это. Важным было осознать: что бы ни случилось - я могу нырнуть в это без оглядки. Потому что рядом есть моя семья, есть мои друзья, есть вы, которые безоговорочно верят в меня", - написала она.

Что же касается передачи кубка Юлии Саниной, по словам Санты, так ей подсказало сделать сердце.

"Это - жест уважения к Юле и ее труду. Мое решение было спонтанным, но я искренне считаю, что победу мы должны разделить", - отметила она.

Напомним, победительницу "Танцев со звездами" Димопулос смешали с грязью после ее поступка в адрес Саниной: "развели народ!".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль пикантными вырезами сразила наповал зрителей "Танцев со звездами".

Также Politeka писала, что Димопулос разрыдалась перед эфиром "Танцев со звездами", откровенное признание: "здесь нет победителей".