Певица Санта Димопулос, которая сейчас участвует в проекте «Танці з зірками», похвасталась формами в наряде с корсетом

Как сообщает Politeka, снимком знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Пару дней назад я открыла «запросы на сообщения», а там… «вы классная… обожаю», «ты су*ка», «дайте денег», «люблю», «вы мой мотиватор»... и среди всего этого прекрасного разнообразия, я вижу такое сообщение: «Санта, ведь вы идеальная, настоящая супер-женщина…» Я задумалась: кто такая супер-женщина?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Димопулос позирует в белоснежном платье с корсетом, прикрыв голову платком. При этом знаменитость элегантно задрала руки, похваставшись изумительной талией.

Фотография певицы набрала несколько тысяч лайков. Среди тех, кому понравился снимок, оказалась и бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко.

До этого мы рассказывали, что украинская певица Санта Димопулос, которая участвует в проекте «Танці з зірками», впечатлила фигурой в облегающем наряде

Так, певица исполняет зажигательный танец с двумя мужчинами, демонстрируя безупречную фигуру в облегающем платье. После этого знаменитость поднимается по ступенькам, показывая в камеру роскошную фигуру.

Напомним, что Димопулос взбудоражила воображение в декольте до пупка: "Какой кадр".

Как сообщала Politeka, Димопулос похвасталась главным красавчиком в своей жизни: "Бесконечно люблю".

Также Politeka писала, что Димопулос с новой прической оторвалась за кулисами.