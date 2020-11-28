Певица Санта Димопулос, участница шоу "Танці з зірками", потрясла откровением накануне финала проекта

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, которое сопроводила проникновенной речью, подведя предварительные итоги участия в танцевальном шоу.

Певица предстала на снимке в чувственном образе: длинной белой рубахе, подогнув колени и устремив взгляд куда-то вдаль.

Санта рассказала о своих сильных сторонах, морально подготовившись к "женскому финалу".

"Шоу подходит к концу... И вот что я хочу вам сказать: здесь нет победителей и нет проигравших. Остались сильные, красивые, трудолюбивые, уникальные и каждый из нас достоин одержать кубок. Это – женский финал. Я умею дружить с женщинами и восхищаться ими, видеть все их достоинства... Я НИКОГДА не обесцениваю чужой путь. Наоборот, на меня всегда можно опереться и я всегда подам руку. В этом моя сила. Она – в умении помогать, любить и отдавать. В умении видеть сильные стороны других и не завидовать, а восхищаться", - поделилась переживаниями Димопулос.

Кроме того, девушка поблагодарила близких за поддержку: "В прошлое воскресенье, так получилось, что я рыдала за 10 минут до эфира и не понимала, как выйду на паркет. И Слава Богу, что у меня есть поддержка и родные мне люди. Те, кто меня понимает, любит и принимает. У меня есть вы: настоящие, искренние, осознанные. Спасибо ❤️"

Пользователи с восторгом отнеслись к откровению певицы, по мнению многих, она достойна победы на "Танцях з зірками":

"Санта, восхищаюсь вашей глубиной🤍"

"Сколько же в Вас мудрости😍"

"Вы океан прелести и женственности! 🤗💐"

"Санта вы прекрасны❤️вы победитель"

"Главное - не останавливайтесь😍💜 Вы для многих победительница, получаем удовольствие от таких ... трогательных... моментов в танцах"

"Санта победитель по-другому быть не может!!!🔥🔥🔥😍"

"🥰 Санта, победы вам‼️❤️😍💋 хотя вы уже победитель ‼️ ‼️‼️лучше вас в этом сезоне нет🌹🌹🌹"

"Мы рыдаем от ваших танцев и восхищаемся вашими ценностями"

Напомним, что Димопулос взбудоражила воображение в декольте до пупка: "Какой кадр".

Как сообщала Politeka, Димопулос похвасталась главным красавчиком в своей жизни: "Бесконечно люблю".

Также Politeka писала, что Димопулос с новой прической оторвалась за кулисами.