Балерина Анастасія Волочкова здивувала засмагою на свіжому фото

Як передає Politeka.net, 44-річна зірка опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в сценічному образі.

Анастасія, незважаючи на вік, до сих пір не вилазить з балетних пуантів і не перестає епатувати публіку відвертими шпагатами, й часто недоречно. Але в цей раз навіть шпагат не потрібен, на фото все й так прекрасно.

Жилава Волочкова втиснулася в напівпрозорий бежевий боді зі сріблястим відливом: бюст артистки аж "розплющило" через тісну тканину. Також на ній була пишна довга спідниця кольору пудра, яку Анастасія хвацько розпахнула, показав "нескінченні" ніжки.

"З Мальдівською засмагою це фото, немов темне на білому😂", - підписала знімок зірка. А й правда, Волочкова виглядає дуже смаглявою, мабуть, добре підпеклася під тропічним сонцем.

До речі, балерина активно ділилася курортними кадрами в Instagram, вона вирушила на відпочинок разом зі своїм загадковим коханцем.

Артистка показала відео, в якому постала в жовтому бікіні за цікавим заняттям в океані.

"У цьому райському місці не хочеться працювати фізично, думати про турботи та суєту, тут хочеться тільки споглядати красу, насолоджуватися і любити. Що ми і робимо. Розтяжку я підтримую і в океані, плаваючи в шпагаті. І почуття гумору і самоіронії мене й тут не покидає", - підписала Анастасія кадри.

Також ми розповідали, як неуважна Волочкова задерла ногу вище голови, тримаючись за пальму. Сукня дійсно красиво "розлетілася".

"Висота - це сила.💃 🩰 🦢 🌴 🌺 Екзерсіс по-мальдівськи 😉 🌴 красиво?😊",- йдеться в підписі.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми

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