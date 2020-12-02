Балерина Анастасия Волочкова изумила загаром на свежем фото

Как передает Politeka.net, 44-летняя звезда опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в сценическом образе.

Анастасия, несмотря на возраст, до сих пор не вылазит из балетных пуантов и не перестает эпатировать публику откровенными шпагатами, и часто не к месту. Но в этот раз даже шпагат не нужен, на фото все и так прекрасно.

Жилистая Волочкова втиснулась в полупрозрачный бежевый боди с серебристым отливом: бюст артистки аж "расплющило" из-за тесной ткани. Также на ней была пышная длинная юбка цвета пудра, которую Анастасия лихо распахнула, похваставшись "бесконечными" ногами.

"С Мальдивским загаром это фото, словно темное на белом😂", - подписала снимок звезда. А и правда, Волочкова выглядит очень смуглой, видимо, хорошо подпеклась под тропическим солнцем.

Кстати, балерина активно делилась курортными кадрами в Инстаграм, она отправилась на отдых вместе со своим загадочным любовником.

Артистка показала видео, в котором предстала в желтом бикини за любопытным занятием в океане.

"В этом райском месте не хочется трудиться физически, думать о заботах и суете, здесь хочется только созерцать красоту, наслаждаться и любить. Что мы и делаем. Растяжку я поддерживаю и в океане, плавая в шпагате. И чувство юмора и самоиронии меня и тут не покидает", - подписала Анастасия кадры.

Также мы рассказывали, как неунимающаяся Волочкова задрала ногу выше головы, держась за пальму. Платье действительно красиво "разлетелось".

"Высота - это сила.💃🩰🦢🌴🌺 Экзерсис по-мальдивски😉🌴 Красиво?😊", - говорится в подписи.

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