Зірка показала, як проводила час

Модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи блиснула фігурою в бікіні перед хлопцем

Знаменитість показала кадри свого відпочинку на яхті з відомим красенем, повідомляє Politeka.net. Джордан К. Барретт-Австралійська фотомодель, який другого грудня виповнилося 24 роки.

Емілі Ратаковськи вирішила привітати колегу з днем народження розмістивши знімки зі спільного відпочинку на яхті.

Артистка позувала в маленькому бікіні в горошок. Спокусниця виставила вперед гарний бюст. Груди ледь не вискакували з-під невеликих клаптиків тканини.

Також привертали увагу крихітні плавки на тонких лямках. Завдяки крою можна було розглянути пружні сідниці Емілі - справжній ідеал. Завершили її образ різні аксесуари. Модель тримала в руках келих з шампанським.

Поруч із зіркою позував Джордан, який посміхався, приховуючи в руці пляшку.

Фото не зібрали багато лайків і коментарів, адже вони були оприлюднені в сторіс Instagram.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи на архівному фото позувала в махровому халатику. Спокусниця приспустила з плечей тканину, посвітивши пишними грудьми без білизни. Бюст, ймовірно, був виділений косметичними засобами, бо неприродно сяяв на світлі.

Зірка стиснула спокусливі форми руками, тому ті виглядали ще більш спокусливо.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи позувала сидячи, обтягнувши свою досконалу фігуру чорною тканиною на трьох зав'язочках.

Купальник тримався на грудях, і, здавалося, трохи з неї сповзає, що надавало кадру пікантності. Груди спокусливо виглядали в кадрі, і тим самим притягували погляд.

Нагадаємо, кудлата Емілі Ратаковськи приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

Як Politeka повідомляла, що Ратаковськи без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі