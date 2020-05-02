Популярная модель и актриса Эмили Ратаковски впечатлила фигурой в смелом наряде

Американская звезда обожает быть в центре внимания. И ей это удается, ведь за ее страницей в Инстаграм следят свыше 26 миллионов подписчиков по всему миру, передает Politeka.net

Красотка подогревает интерес к своей персоне необычными образами и оригинальными нарядами, которые подчеркивают ее соблазнительные формы.

Что удивительно, на фан аккаунтах Ратаковски многие снимки появляются раньше, чем в самом микроблоге знаменитости в Инстаграм.

На этот раз красотка примерила наряд, который не даст остаться незамеченной. Она нарядилась в белое воздушное ультракороткое платье, а поверх него накинула жакет такого же цвета.

На первом фото Ратаковских позирует около дома, а на втором- в помещении. При этом выглядела модель очень женственной и нежной.

Ранее мы сообщали, что известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски поразила красотой в соблазнительном платье.

В группе пользователи сети опубликовали черно-белый снимок, на котором обворожительная знаменитость позирует в легком платье с цветочным принтом.

Платье имело вид соблазнительного, благодаря открытой спине, можно было заметить все идеальные рельефы красотки. Ратаковски держала в руке платок, который развивался по ветру. Дополнили образ модели блестящие серьги в ушах. Фанаты тут же отметили, что девушка очень даже "хороша, как чертовка".

Напомним, Эмили Ратаковски на улице с трудом удержала свой пышный бюст, кадры жаркой прогулки.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эмили Ратаковски сняла лифчик и показала себя в ванной.

Также Politeka писала, что раскованная Ратаковски показала свои сладкие "абрикосики" прямо в саду.