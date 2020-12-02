Звезда показала, как проводила время

Модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски сверкнула фигурой в бикини перед парнем

Знаменитость показала кадры своего отдыха на яхте с известным красавцем, сообщает Politeka.net. Джордан К. Барретт - австралийская фотомодель, который второго декабря исполнилось 24 года.

Эмили Ратаковски решила поздравить коллегу с днем рождения разместив снимки с совместного отдыха на яхте.

Артистка позировала в маленьком бикини в горошек. Соблазнительница выставила вперед красивый бюст. Грудь едва ли не выскакивала из-под небольших лоскутков ткани.

Также привлекали внимание крохотные плавки на тонких лямках. Благодаря крою можно было рассмотреть упругие ягодицы Эмили - настоящий идеал. Завершили ее образ различные аксессуары. Модель держала в руках бокал с шампанским.

Рядом со звездой позировал Джордан, который улыбался, скрывая в руке бутылку.

Фото не собрали много лайков и комментариев, ведь они были обнародованы в сторис Инстаграм.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски на архивном фото позировала в махровом халатике. Соблазнительница приспустила с плеч ткань, посветив пышной грудью без белья. Бюст, вероятно, был выделен косметическими средствами, так как неестественно сиял на свету.

Звезда сжала соблазнительные формы руками, отчего те смотрелись еще более искусительно.

Напомним, Эмили Ратаковски позировала сидя, обтянув свою совершенную фигуру черной тканью на трех завязочках.

Купальник держался на груди, и, казалось, немного с нее сползает, что придавало кадру пикантности. Грудь соблазнительно смотрелась в кадре, и тем самым притягивала взгляд.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

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