Відома модель Інна Горячковська показала себе на радість фанатів, захоплюючи видом

На фото Інна позувала в чорному вбранні з великим декольте. У Гарячковської на шиї можна побачити ланцюжок, а волосся красуня залишила розпущеним. Дівчина дивилася в камеру і хвалилася пишним бюстом, показуючи його максимально близько. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки під публікацією, але так і хочеться додати: "бездоганна. Кращий вид".

Повідомлялося, що українська модель Інна Горячковська вразила виглядом бюста 15-го розміру в екстремальному декольте.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Горячковська позує в чорній сукні з екстремальним декольте

"Чудова діва», «вау, ти мені дуже сподобалася», «неймовірна», "чудово виглядаєш, красуня", - пишуть її шанувальники.

Ми писали, що українська модель плюс-сайз 25-річна Інна Горячковська спокусила своїми величезними формами в декольте.

Цього разу модель вирішила продемонструвати виріз у сміливому декольте блискучої сукні, радуючи фанатів найпотаємнішим.

Нагадаємо, Українка з 15-м розміром ледве впихнула свої принади в прозорий пеньюар

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