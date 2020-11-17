Модель plus size Инна Горячковская, обладательница 15-го размера груди, произвела фурор новым пикантным кадром

Как передает Politeka.net, 25-летняя девушка опубликовала свежее фото в "сториз" в Инстаграм, на котором продемонстрировала свое главное "богатство".

Инна "упаковала" прелести в обтягивающее платье бордового цвета: эластичая ткань растянулась до предела. Более того, рисковая модель, не страшась "потерять достоинство", еще и наклонилась, широко расставив ножки. Опасный, но "вкусный" ракурс, безусловно, не оставил равнодушных. К сожалению, поклонники не смогли выразить свой восторг, так как "сториз" нельзя комментировать.

К слову, на голове у пышногрудой блондинки красовалась корона, а через плечо была натянута ленточка, как у участниц конкурсов красоты - настоящая королева.

Ранее мы сообщали, Горячковская, которая не стесняется показывать свои соблазнительные прелести (у девушки более 170 тысяч подписчиков в Инстаграм), обескуражила очередным фото с оголенными "арбузиками".

Девушка сидела перед зеркалом с бокалом в руке, повернувшись к камере боком. При этом Инна продемонстрировала "поднятые" прелести в черном топе.

«Пей вино — это вечная жизнь, это то, что дарует тебе юность. Это время вина, роз и пьяных друзей. Наслаждайся этой минутой, ведь эта минута — твоя жизнь», - подписала фото звезда.

«Вау, это очень горяча», «красоточка», «боже, вот это у тебя объемы. Мечта моя», «я хотел бы быть вином, которое ты пьешь в бокале», - отреагировали поклонники.

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