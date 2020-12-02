Известная модель Инна Горячковская показала себя на радость фанатов, восхищая видом

На фото Инна позировала в черном наряде с большим декольте. У Горячковской на шее можно увидеть цепочку, а волосы красотка оставила распущенными. Девушка смотрела в камеру и хвасталась пышным бюстом, показывая его максимально близко. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки под публикацией, но так и хочется добавить: "Безупречная. Лучший вид".

Сообщалось, что украинская модель Инна Горячковская впечатлила видом бюста 15-го размера в экстремальном декольте.

Уточним, что на выбрешенной в сеть фотографии Горячковская позирует в темном платье с огромным декольте.

«Великолепная дива», «вау, ты мне очень понравилась», «невероятная», «великолепно выглядишь, красотка», - пишут ее поклонники.

Мы писали, что украинская модель плюс-сайз 25-летняя Инна Горячковская соблазнила своими огромными формами в декольте.

В этот раз модель решила продемонстрировать вырез в смелом декольте блестящего платья, радуя фанатов самым сокровенным.

Напомним, украинка с 15-м размером еле впихнула свои прелести в прозрачный пеньюар

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