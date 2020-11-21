Украинская модель Инна Горячковская поделилась пикантным селфи
Как передает Politeka.net, новый снимок появился на ее страничке в Instagram.
"Несчастным или счастливым человека делают только его мысли, а не внешние обстоятельства. Управляя своими мыслями, он управляет своим счастьем", - поразмышляла Инна в подписи к посту.
На кадре пышнотелая красавица предстала в прозрачном халате-пинюаре красного цвета, чем осчастливила мужскую половину своих поклонников.
Пикантное селфи в зеркале настолько очаровало ее поклонников, что некоторые в комментариях под постом предложили модели руку и сердце.
"Ух ты, грудь очень красивая, восхищаюсь", "Детка, пожалуйста, проверь почту", "Боже!!!!! Какая Вы очаровательная и сексуальная женщина!", - писали под постом Инны.
Экс-ВИА Гра Котова в безумном декольте показала рай для мужчин: "Поработал бы с такой хозяйкой!"
Резко помолодевший Добронравов из "Сватов" удивил молодецкой фигурой, Валюха оценит: "Как я его люблю!"
"Теперь понятно, чем вы с Гариком сошлись": Кристина Асмус без штанов засветила "клубничку"
"Какая гадость ваша заливная Вера": голозадая Брежнева опозорилась на глазах у 19-летней дочери
Ранее Горячковская опубликовала снимок, на котором позировала с экстремальным декольте, держа в руке бокал с вином.
Напомним, украинка с 15-м размером покружилась в платье с огромным декольте перед камерой
А еще Politeka писала, что украинка с 15-м размером опасно наклонилась и растянула декольте до предела
Также Politeka сообщала, что поддатая украинка с 15-м размером бюста показала, как нужно наслаждаться жизнью