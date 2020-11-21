Украинская модель Инна Горячковская поделилась пикантным селфи



Как передает Politeka.net, новый снимок появился на ее страничке в Instagram.



"Несчастным или счастливым человека делают только его мысли, а не внешние обстоятельства. Управляя своими мыслями, он управляет своим счастьем", - поразмышляла Инна в подписи к посту.



На кадре пышнотелая красавица предстала в прозрачном халате-пинюаре красного цвета, чем осчастливила мужскую половину своих поклонников.

Пикантное селфи в зеркале настолько очаровало ее поклонников, что некоторые в комментариях под постом предложили модели руку и сердце.

"Ух ты, грудь очень красивая, восхищаюсь", "Детка, пожалуйста, проверь почту", "Боже!!!!! Какая Вы очаровательная и сексуальная женщина!", - писали под постом Инны.

Ранее Горячковская опубликовала снимок, на котором позировала с экстремальным декольте, держа в руке бокал с вином.

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